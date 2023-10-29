https://news.day.az/economy/1610412.html Агалар Атамогланов встретился с министром экономики Казахстана
Агалар Атамогланов встретился с министром экономики Казахстана
Посол Азербайджана в Астане Агалар Атамогланов встретился с министром национальной экономики Казахстана Алибеком Куантыровым.
Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба посольства.
"Посол Агалар Атамогланов провел встречу с министром национальной экономики Казахстана А.Куантыровым. Была подчеркнута положительная динамика сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном в различных сферах экономики, выражена уверенность, что экономические связи между нашими странами и дальше будут укрепляться", - отметили в дипломатическом корпусе.
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