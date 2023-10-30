Нефтяные котировки медленно начали неделю

Котировки нефти снижаются в понедельник, несмотря на расширение Израилем масштаба наземных военных действий на территории сектора Газа, на которое уже отреагировал угрозами Иран, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил в выходные, что принято решение перейти ко второму этапу операции против ХАМАС, в котором будет задействовано больше военнослужащих непосредственно в секторе Газа. Ранее Армия обороны Израиля провела несколько рейдов в сектор.

Цены на нефть опускаются, поскольку Израиль, "кажется, относится к ситуации с осторожностью, и это дает надежду на то, что худший сценарий конфликта не материализуется", отмечает управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес. Инвесторам, однако, следует помнить, "что это, вероятно, будет долгий и затяжной конфликт", говорит эксперт, слова которого приводит MarketWatch.

Утром декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,21 (1,34%), до $89,27 за баррель. В пятницу Brent подорожала на $2,55 (2,9%), до $90,48 за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX на $1,3 (1,52%), до $84,24 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $2,33 (2,8%), до $85,54 за баррель.

По итогам всей прошлой недели Brent подешевела на 1,8%, WTI - на 2,9%.

Наибольшие опасения у инвесторов вызывает возможность прямого включения Ирана в конфликт между Израилем и ХАМАС. Ужесточение санкций в отношении иранской нефти может привести к сокращению предложения сырья на рынке на 1 млн баррелей в сутки. В случае разрастания конфликта страна может угрожать транспортным узлам и нефтяной инфраструктуре в регионе, отмечает MarketWatch.