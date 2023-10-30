Когда ЦБ Азербайджана объявит решение по учетной ставке?

Следующее решение правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) о параметрах процентного коридора будет обнародовано 1 ноября, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на ЦБА.

Отметим, что Центральный банк Азербайджана 20 сентября принял решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 9 процентов.

Согласно решению, верхний и нижний пределы процентного коридора также остались неизменными на уровне 10 процентов и 7,5 процента соответственно.

"Решение о сохранении учетной ставки без изменений было принято с учетом проведенных макроэкономических анализов, обновленных прогнозов, изменения факторов внутренней и внешней инфляции, а также баланса рисков", - говорится в сообщении ЦБА.