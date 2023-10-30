Международный союз автомобильного транспорта оптимизирует время ожидания на границах стран Среднего коридора

Международный союз автомобильного транспорта (IRU) намерен сократить время ожидания на границах стран Среднего коридора, включая Азербайджан, с использованием инструмента TIR.

Как передает Day.Az, об этом в понедельник сказал в эксклюзивном интервью Trend президент IRU Раду Динеску (Radu Dinescu).

"TIR - это конвенция ООН, и, используя систему TIR, можно сократить время ожидания на границах. Электронная система TIR повышает безопасность и надежность как с точки зрения государства, так и с точки зрения операторов автомобильного транспорта, а также с точки зрения использования ECMR. ECMR - это документ для каждого автомобиля, поэтому было бы чрезвычайно важно принимать и использовать эти цифровые документы для автомобильного транспорта, что опять же улучшит контроль, правоприменение и безопасность для всех участвующих сторон", - отметил он.

Говоря о Среднем коридоре, Динеску подчеркнул, что в последнее время поток товаров значительно увеличился.

"Но для того чтобы извлечь пользу из этого увеличения, крайне важно, чтобы все страны Среднего коридора смогли принять этот поток товаров и улучшить не только жесткую инфраструктуру, такую как дороги, порты, железные дороги и т.д., но и принять необходимые мягкие меры, то есть перейти к процедурам и цифровизации, которые чрезвычайно важны для сокращения времени ожидания и обеспечения повышенной скорости на этом коридоре. Если страны Среднего коридора смогут сделать это в кратчайшие сроки, то значительная часть этого потока товаров останется в этом коридоре даже после того, как ситуация на северной стороне улучшится в ближайшие годы. Поэтому, я считаю, что очень важно, чтобы не только Азербайджан, который проделывает большую работу по инфраструктуре, но и соседние страны приняли необходимые меры", - добавил он.

Отметим, что Средний коридор связывает сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского союза через страны Центральной Азии, Кавказа, Турции и Восточной Европы.

Многосторонняя мультимодальная транспортная инфраструктура связывает паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши. Средний коридор способствует увеличению грузопотока из Китая в Турцию, а также в страны Европы и в обратном направлении.

Маршрутный поезд, курсирующий по этому коридору, доставляет грузы из Китая в Европу в среднем за 20-25 дней, и это одно из главных преимуществ данного транспортного коридора.