https://news.day.az/economy/1610600.html В Джоджуг Марджанлы запущено новое производственное предприятие - ФОТО - ВИДЕО
В Джоджуг Марджанлы запущено новое производственное предприятие - ФОТО - ВИДЕО
В селе Джоджуг Марджанлы Джебраильского района заработало новое производственное предприятие.
Как сообщает в понедельник Day.Az, на предприятии производится униформа для организаций здравоохранения.
В данной производственной сфере занято 8 женщин из села Джоджуг Марджанлы. Здесь изготавливаются и производятся медицинские принадлежности (одежда для медицинского персонала и лиц, проходящих лечение, медицинские маски и т.д.).
Отметим, что медицинские принадлежности, изготовленные женщинами Джоджуг Марджанлы, поставляются в различные медицинские учреждения Азербайджана.
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