https://news.day.az/economy/1610626.html Определился размер минимальной заработной платы на 2024 год
Определился размер минимальной заработной платы на 2024 год
Предполагается, что и в следующем году размер минимальной заработной платы в Азербайджане останется неизменным.
Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом говорится в заключении Счетной палаты Азербайджанской Республики по проекту закона "О государственном бюджете на 2024 год".
Отметим, что в настоящее время минимальная заработная плата в Азербайджане составляет 345 манатов
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