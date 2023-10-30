Определился размер минимальной заработной платы на 2024 год

Предполагается, что и в следующем году размер минимальной заработной платы в Азербайджане останется неизменным.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом говорится в заключении Счетной палаты Азербайджанской Республики по проекту закона "О государственном бюджете на 2024 год".

Отметим, что в настоящее время минимальная заработная плата в Азербайджане составляет 345 манатов