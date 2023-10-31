https://news.day.az/economy/1610637.html Немецкая экономика продолжает переживать тяжелые моменты
Немецкая экономика продолжает переживать тяжелые моменты
ВВП Германии в третьем квартале 2023 года уменьшился на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами.
Как передает Day.Az, об этом говорится в отчете Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis), представившего предварительные данные.
Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал снижение ВВП на 0,3%.
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