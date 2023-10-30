Азербайджан и IFC обсудили маршруты экспорта "зеленой" энергии, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно данным Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии (AREA) при министерстве энергетики Азербайджана, директор AREA Джавид Абдуллаев встретился с представителями Международной финансовой корпорации (IFC), входящей в группу Всемирного банка.

В ходе встречи были обсуждены возможности сотрудничества по проектам возобновляемой энергетики, в том числе морской ветроэнергетики, водорода, маршрутов экспорта "зеленой" энергии в Азербайджане.