В одном из крупнейших банков заявили о прохождении пика кризиса в Китае

Основная фаза долгового кризиса на рынке недвижимости Китая подошла к концу, однако говорить о полноценном восстановлении проблемного сектора экономики КНР пока преждевременно. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на аналитиков британского банка HSBC, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Эксперты одной из крупнейших финансовых организаций пришли к выводу, что для завершения этапа коррекции рынка коммерческой недвижимости КНР потребуется несколько кварталов. Опасения аналитиков связаны в первую очередь с неопределенностью вокруг будущего крупнейшего застройщика Китая - девелоперской компании Evergrande. После дефолта в 2021 году суммарные обязательства местного гиганта оцениваются более чем в 300 миллиардов долларов.

Ясность по поводу дальнейшей судьбы компании должна наступить 4 декабря - в этот день должно состояться последнее судебное слушание, по итогам которого проблемные активы Evergrande могут ликвидировать. Ключевое заседание пройдет в Высоком суде Гонконга. Финансовый директор HSBC Джордж Элхедери заявил, что ожидает постепенного восстановления жилищного сектора КНР после окончательного решения по поводу будущего Evergrande.

Об усугублении долгового кризиса на китайском рынке коммерческой недвижимости говорится на протяжении последних нескольких месяцев. Ранее аналитики предрекли скорый дефолт и масштабную ликвидацию активов двух крупнейших застройщиков КНР - компаний Evergrande и Country Garden (CG).

25 октября стало известно о первом уведомлении о дефолте по долларовым облигациям CG. Этот инцидент стал первым в истории фирмы, считающейся вторым по величине активов девелопером КНР. Речь шла о неисполнении выплат купонов по бондам на общую сумму 15,4 миллиона долларов в установленные сроки, которые завершились 18 октября.