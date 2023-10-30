Эксперт о ценах на земельном рынке в Азербайджане

Рост цен на земельном рынке в Азербайджане продолжится.

Об этом сказал Trend в понедельник эксперт по недвижимости Рамиль Османлы, передает Day.Az.

По его словам, с 1 октября вступили в силу изменения в законодательстве, связанные с незаконным подключением к коммунальным сетям.

Эксперт отметил, что подключение к газовым, электро- и водным сетям будет возможно только для тех строений, документация на которые полностью соответствуют требованиям законодательства. "Спрос на надлежащим образом оформленные земельные участки будет расти, и, как следствие, их стоимость возрастет. Это в то же время повысит стоимость частных жилых домов", - сказал Османлы.

Напомним, что согласно новым правилам, вступившим в силу с 1 октября, в Азербайджане ужесточаются наказания за незаконное подключение построенных без разрешения объектов к сетям водоснабжения и канализации, электрической сети и газовой сети. Вместе с тем, согласно поправке в УК, за нарушение требований предусмотрена и ответственность должностных лиц предприятий по подключению к газовым, электро-, тепло- и водным сетям

Согласно Градостроительному и строительному кодексу Азербайджана, запрещается подключение к газораспределительной сети объектов строительства, на строительство которых требуется разрешение, но которые построены или строятся без получения такого разрешения.

В то же время, согласно новому закону "Об электроэнергетике", утвержденному 19 мая текущего года, необходима техническая документация, содержащая инженерно-технические параметры, связанные с подачей электрической энергии, дающая основание для разработки проекта подключения к электрической сети объектов строительства.