https://news.day.az/economy/1610768.html Азеркосмос подписал новый договор с Türksat
Азеркосмос подписал новый договор с Türksat
Космическое агентство Азербайджанской Республики (Азеркосмос) подписало новый договор с турецким оператором спутниковой связи Türksat.
Как передает Day.Az, об этом сообщил Азеркосмос.
Согласно договору, спутниковый оператор Türksat будет использовать мощности телекоммуникационного спутника Azerspace-2 в проектах, связанных с передачей спутниковых данных в Африканском регионе.
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