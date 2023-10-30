Азеркосмос подписал новый договор с Türksat

Космическое агентство Азербайджанской Республики (Азеркосмос) подписало новый договор с турецким оператором спутниковой связи Türksat.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Азеркосмос.

Согласно договору, спутниковый оператор Türksat будет использовать мощности телекоммуникационного спутника Azerspace-2 в проектах, связанных с передачей спутниковых данных в Африканском регионе.