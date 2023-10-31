Иран увеличил добычу нефти

По словам Хамида Хосейни, официального представителя Союза иранских экспортеров нефти, газа и нефтехимии (OPEX), последние данные свидетельствуют о росте добычи нефти в Иране до уровня 3 миллионов 400 тысяч баррелей в день, передает Day.Az.

Хосейни отметил, что предыдущий отчет указывал на уровень в 2,9 миллиона баррелей в день. Он подчеркнул, что нынешнее правительство взяло на себя меры, чтобы увеличить добычу и экспорт нефти в ответ на рост спроса на мировых рынках.

Хосейни подчеркнул, что нефтяной сектор стал одной из основных отраслей, способствующих экономическому росту в этом году, с увеличением объемов производства и экспорта. При этом, при росте стоимости нефти, также увеличилась стоимость экспорта, что содействовало положительным изменениям в экономике страны.