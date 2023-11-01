Япония пересматривает прогнозы по росту экономики и инфляции

Банк Японии (центробанк) повысил прогноз роста ВВП страны по итогам текущего финансового года (длится с 1 апреля 2023 по 31 марта 2024 года) до 2% с ожидавшихся в июле 1,3%, прогноз по инфляции - до 2,8% с 2,5%,

Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, об этом говорится в сообщении регулятора.

Кроме того, в следующем финансовом году ЦБ Японии ожидает роста ВВП на 1%, в июле прогнозировалось увеличение на 1,2%. В 2025 году рост экономики страны ожидается по-прежнему на уровне 1%.

Инфляция в следующем финансовом году, по мнению японского центробанка, составит 2,8%, хотя в июле ожидался показатель на уровне 1,9%, а в 2025 финансовом году ожидается показатель в 1,7% после июльского прогноза в 1,6%.