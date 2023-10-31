Азербайджан и ВБ обсудили проекты для внедрения в новую Рамочную программу

Азербайджан и Всемирный банк (ВБ) обсудили проекты для внедрения в новую Рамочную программу, сообщает во вторник Day.Az.

Согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА), председатель ЦБА Талех Кязимов встретился с делегацией ВБ во главе с региональным директором по вопросам равного развития, финансов и институтов для Европы и Центральной Азии Асадом Аламом.

В ходе встречи были обсуждены последние тенденции развития экономики и состояние финансового сектора в Азербайджане.

На встрече также состоялся обмен мнениями о текущей деятельности ВБ в Азербайджане и перспективах дальнейшего сотрудничества, а также приоритетных проектах для включения ВБ в новую Рамочную программу партнерства для Азербайджана.

Отметим, что ранее председатель ЦБА и вице-президент Всемирного банка Антонелла Бассани обсуждали подготовку к Рамочной программе странового партнерства (2024-2028 гг.), а также финансирование новых инвестиционных проектов.

Напомним, что Азербайджан и Всемирный Банк сотрудничают более 30 лет. Начиная с 1995 года организация поддержала 56 проектов по развитию частного сектора, предоставив более чем 500 миллионов долларов США, в результате чего было создано около 4 000 рабочих мест.