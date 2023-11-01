Экономика Еврозоны неожиданно замедлилась

ВВП еврозоны в третьем квартале уменьшился на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, говорится в отчете статистического управления Европейского союза, представившего предварительные данные, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

В годовом выражении экономика еврозоны увеличилась на 0,1%.

Эксперты в среднем ожидали, что объем ВВП в июле-сентябре не изменится в поквартальном выражении и вырастет на 0,2% в годовом, по данным Trading Economics.

Согласно пересмотренным данным, в апреле-июне экономика еврозоны увеличилась на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом, а не на 0,1%, как сообщалось ранее. Рост в годовом выражении составил 0,5%.

ВВП Германии в третьем квартале снизился на 0,1% относительно предыдущего квартала, Франции - вырос на 0,1%, Италии - не изменился, Испании - повысился на 0,3%.

ВВП Евросоюза в минувшем квартале увеличился на 0,1% как в поквартальном, так и в годовом выражении, согласно предварительным данным.

Это первая оценка изменения ВВП из трех. Вторая оценка будет опубликована 14 ноября.