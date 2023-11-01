Нефтяные котировки перешли к росту

Котировки нефти продолжают расти во вторник после резкого падения по итогам предыдущей сессии, трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Армия обороны Израиля продолжает операцию против ХАМАС в секторе Газа. Это пока не спровоцировало более широкий региональный конфликт, который мог бы поставить под угрозу поставки нефти с Ближнего Востока, отмечает Bloomberg. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил накануне, что Израиль не пойдет на прекращение огня в секторе Газа.

Днем декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,85 (0,97%), до $88,3 за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на бирже NYMEX на $0,59 (0,72%), до $82,9 за баррель."Вероятность сокращения поставок нефти с Ближнего Востока сохраняется, и, если это произойдет, цены на нефть поднимутся до годовых пиков, а возможно, и выше, - говорит аналитик PVM Тамаш Варга. - До этого момента, однако, существенного скачка цен ждать не стоит".

Сдерживающим фактором для нефтяного рынка являются сигналы возобновившегося спада активности в промышленном секторе Китая.