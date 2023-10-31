Новые правила в ЦБ

Решением правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) принята новая редакция "Правил управления рисками ликвидности в банках", сообщает во вторник Day.Az.

Согласно данным ЦБА, правила вступят в силу с первого декабря.2023 года, и с этой даты отменены "Правила управления банковской ликвидностью", действующие с 2009 года.

"В соответствии со стратегическими приоритетами страны Центральный банк продолжает свою деятельность в рамках адаптации системы регулирования банковского сектора к международным стандартам и совершенствования управления рисками в банках. Обновленное правило охватывает последние требования международных стандартов, а также предусматривает отражение требований предыдущего правила в более совершенной форме. Наряду со стандартами Базельского комитета, сформулировавшими эффективные подходы к банковскому надзору, при разработке правил был учтен опыт внешних контролирующих органов, а также рекомендации экспертов Международного валютного фонда, прогрессивные предложения в ходе обсуждения с банковской общественностью.

Введен новый инструмент мониторинга концентрации привлеченных источников средств (инструмент Херфиндаля-Хиршмана), усовершенствован состав норматива коэффициента мгновенной ликвидности. Также установлены принципы и требования к ежедневному управлению ликвидностью для своевременного исполнения банком возникающих обязательств по платежам и расчетам в нормальных и стрессовых условиях.

В рамках совершенствования прогнозирования позиции ликвидности в банке в регламенте приведен норматив коэффициента покрытия ликвидности (LCR) отдельно в совокупной и иностранной валюте, основанный на исторических данных о поведении клиентов банка, представленных в Базельских стандартах III. Целью является обеспечение стабильности ликвидности банка в условиях стресса в краткосрочном периоде (30 дней) с целью непрерывного продолжения его деятельности, в том числе исполнения обязательств в полном объеме и в срок.

Порядок предусматривает применение коэффициента как в иностранной валюте, так и в совокупности. Банки, у которых на дату вступления в силу правил коэффициент LCR составляет 100% и более в совокупной и иностранной валюте отдельно, должны следить за тем, чтобы коэффициент не опускался ниже этого порога. Коэффициент будет применяться поэтапно в течение 18-24 месяцев, чтобы не создавать резкого давления на позицию ликвидности банков с коэффициентом LCR ниже 100%. Коэффициент должен быть доведен системно значимыми банками до 100% в течение 18 месяцев со дня вступления правил в силу, а другими банками - до 24 месяцев. До тех пор, пока коэффициент LCR не будет поддерживаться на уровне 100%, будет продолжено применение текущего коэффициента мгновенной ликвидности.

Применение указанных правил обеспечит усиление потенциала управления рисками в банковском секторе, более правильное прогнозирование позиции ликвидности в условиях потенциального стресса, и тем самым более эффективное сохранение устойчивости", - говорится в сообщении ЦБА.