Баку и Москва обсудили развитие ж/д маршрута коридора «Север-Юг»

Вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев обсудил с первым вице-премьером РФ Андреем Белоусовым развитие железнодорожного маршрута международного транспортного коридора "Север-Юг".

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил офис Белоусова.

Отметим, что в начале октября Мустафаев и Белоусов обсудили перспективы сотрудничества в транспортно-логистической сфере между двумя странами, в том числе реализацию проекта коридора "Север-Юг".

Напомним, что международный транспортный коридор "Север-Юг" является основным маршрутом транспортировки грузов из Индии, Юго-Восточной Азии, Африки и Ближнего Востока в Европу и обратно в обход Суэцкого канала.