Нефтяные котировки перешли к росту

В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже стоимость январьского фьючерса 2024 года на нефть марки Brent повысилась на 0,27% и составила $85,25 за баррель.

Как сообщает Day.Az, на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX стоимость барреля нефти марки WTI, экспортируемой в декабре, повысилась на 0,11% и составила $81,11.