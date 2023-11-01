Франция рассчитывает получить доступ к урану из Центральной Азии

Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Марьяна Ахмедова

Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Центральную Азию планирует принести конкретные результаты во взаимодействии этого региона с Европой. Сегодня Макрон уже прибыл в Казахстан. Ожидается, что завтра он отправится в Узбекистан. В обоих случаях ключевым предметом обсуждения глав государств будет энергетика, особенно ядерная, которая имеет прямую связь с добычей урана, одной из основных отраслей промышленности для этих двух центральноазиатских стран.

Елисейский дворец определил две основные цели поездки французского лидера в эти страны. Эти цели включают в себя повышение диверсификации стратегических и экономических связей и усиление их присутствия путем подписания соглашений в таких секторах, как энергетика, снабжение минеральными ресурсами, транспорт и авиация. Как сообщается, президента Макрона в поездке в Казахстан будут сопровождать министры промышленности и внешней торговли, а также примерно 15 глав крупных корпораций.

Франция особенно заинтересована в участии в строительстве первой в Казахстане атомной электростанции (вопрос о ее строительстве будет вынесен на референдум ближе к концу года).

Казахстан занимает видное положение в качестве ведущего мирового производителя и экспортера урана и является важным партнером Франции в этой области. Горнодобывающая компания KATКO - совместное предприятие с Orano (51%) и Казатомпромом (49%), активно разрабатывает месторождения урана в регионах Мойнкум и Торткудук на юге Казахстана. Годовая производственная мощность оценивается в 4 000 тонн.

С 2008 года казахстанско-французское совместное предприятие успешно добыло более 49 000 тонн урана. Аналитики отмечают, что Казахстан в настоящее время удерживает звание крупнейшего в мире экспортера и обладателя запасов урана, на долю которого приходится 46% мирового производства урана.

Примерно 14% мировых доказанных запасов урана сосредоточено в Казахстане, при этом общие доказанные запасы страны оцениваются более чем в 700 000 тонн. 29 сентября 2023 года Казатомпром обнародовал свою стратегию по добыче урана до 2025 года. По прогнозам, компания увеличит мировое производство первичного урана примерно до 6 000 тонн в 2025 году, превысив запланированный объем производства на 2024 год. В 2024 году Казатомпром ожидает производства около 25 000 - 25 500 тонн урана, с ожидаемым увеличением до 30 500 - 31 500 тонн в 2025 году.

Учитывая географическое положение Казахстана, не имеющего выхода к морю, экспорт энергоресурсов зависит от транзита через другие страны. Казахстан в партнерстве с союзниками активно разрабатывает альтернативные транспортные маршруты. Среди них важной инициативой является Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), также известный как Среднийй коридор. Данный путь протяженностью 11 000 километров проходит через Китай, Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и в конечном счете достигает Европы.

Казахстан является вторым по величине поставщиком сырой нефти во Францию. В рамках развития ТМТМ Казахстан приобрел два новых нефтяных танкера, названных "Тараз" и "Лива", дедвейтом по 8 000 тонн каждый, с целью транспортировки нефти через Каспийское море. Последние статистические данные свидетельствуют о существенном увеличении объема поставок нефти из порта Актау в порт Баку, достигнув 990 200 тонн по состоянию на октябрь, что в 7,25 раза больше в годовом исчислении.

Стоит отметить, что с декабря 2019 года в Навоийской области Узбекистана действует совместное предприятие "Нурликум Майнинг", специализирующееся на разведке и добыче урана. Это предприятие, созданное в результате сотрудничества лидера французской атомной отрасли Orano (51%) и Государственного комитета геологии Узбекистана (49%), подписало в ноябре 2022 года соглашение о расширении добычи и переработки урана.

Узбекско-французское совместное предприятие "Нурликум Майнинг" уже инициировало промышленный пилотный проект и технико-экономическое обоснование для подтверждения экономической и экологической целесообразности добычи урана на своем лицензионном участке.

Существуют три потенциальных маршрута, соединяющих западную и восточную экономики: один через Россию, другой через Иран и последний через Каспийское море - из Азербайджана в Казахстан. Из-за геополитических соображений Запад сталкивается с ограниченными возможностями для перевозок по первым двум маршрутам. Следовательно, третий вариант (Средний коридор) остается единственным осуществимым вариантом.

Предпринимаются усилия по увеличению пропускной способности Среднего коридора до 10 миллионов тонн к 2025 году, как указано в соглашениях, подписанных между Азербайджаном, Турцией и Грузией. Ожидается, что в 2023 году по Срединному коридору будет перевезено около 2 миллионов тонн грузов.

Для дальнейшего развития своего транспорта и логистики Азербайджан работает над расширением возможностей своих верфей. В настоящее время Азербайджан может похвастаться крупнейшим торговым флотом на Каспийском море, насчитывающим более 50 судов. По прогнозам, после завершения инвестиционных проектов ежегодное производство танкеров и сухогрузных судов увеличится с нынешних 6 до 10-15 судов.

Значительные инвестиции Азербайджана в транспортную инфраструктуру за последние 30 лет создали новые возможности для стран более широкого региона. Торговые связи Франции, основные сырьевые ресурсы и транспортная инфраструктура - все это стратегически расположено в пределах Среднего коридора. А без Азербайджана, ключевого игрока в этом транспортном проекте, поставки всех необходимых Франции грузов не представляются возможным.

В этой связи, Франции стоило бы более внимательно изучить потенциал восточной части региона Южного Кавказа.