Глава МИД Казахстана рассказал о новых возможностях Среднего коридора

Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ или Средний коридор) создаст новые возможности для взаимовыгодного торгового и инвестиционного взаимодействия между Азией и Европой.

Как передает в среду Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу в ходе выступления на Форуме министров иностранных дел Центральной Азии и Генерального секретаря ОБСЕ.

"В этой связи Казахстан выступает за расширение партнерства с европейскими странами в рамках проекта Евросоюза TEN-T (Трансъевропейская транспортная сеть)", - сказал он.

Участники форума сошлись во мнении, что взаимосвязанность является важной составляющей развития современных государств, способствующей сотрудничеству, экономическому росту и укреплению региональной стабильности.

Было подчеркнуто, что Центральная Азия выступает в качестве моста для соединения удаленных рынков, обладая уникальными транспортными возможностями.

Кроме этого, глава МИД Казахстана упомянул о готовности своей страны вносить вклад в укрепление организации и оказывать содействие в преодолении сложностей в ее деятельности.

"ОБСЕ обладает определенными преимуществами перед многими другими организациями, прежде всего уникальным подходом к принятию решений на основе консенсуса", - добавил Нуртлеу.

Говоря об обеспечении стабильности в регионе с учетом развития ситуации в Афганистане, глава МИД Казахстана заметил, что его страна активно выступает за создание в Алматы Регионального центра ООН по устойчивому развитию для Центральной Азии и Афганистана.

Отметим, что Средний коридор связывает сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского союза через страны Центральной Азии, Кавказа, Турции и Восточной Европы.

Многосторонняя мультимодальная транспортная инфраструктура связывает паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши.

Средний коридор способствует увеличению грузопотока из Китая в Турцию, а также в страны Европы и в обратном направлении.

Маршрутный поезд, курсирующий по этому коридору, доставляет грузы из Китая в Европу в среднем за 20-25 дней, и это одно из главных преимуществ данного транспортного коридора.