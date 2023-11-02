Подсчитан возможный ущерб Израиля от войны с ХАМАС

Эскалация боевых действий на Ближнем Востоке угрожает Израилю снижением ВВП на четыре процента с прошлогодних 473 миллиардов долларов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Усиление конфликта с ХАМАС также может привести к потере инвесторов и оттоку капитала из ближневосточного государства. Кроме того, при таком сценарии возможен спад в туристическом секторе, который играет важную роль для экономики Израиля. В итоге в случае реализации прогноза ВВП страны может сократиться до 454 миллиардов долларов к концу этого года, заявил старший преподаватель кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Ходжа Кава. "По нашим оценкам, ВВП Израиля может сократиться от одного до четырех процентов", - заключил он.

В свою очередь эксперт аналитического центра "Яков и Партнеры" Павел Шашков в список потенциальных угроз включил риски роста инфляции в Израиле. По его словам, в случае разрастания конфликта на Ближнем Востоке темпы роста потребительских цен в стране могут достичь многолетнего максимума. Однако при локализованном характере боевых действий в регионе влияние войны на инфляцию "будет незначительным как для Израиля, так и соседних государств", пришел к выводу аналитик.