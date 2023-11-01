В ближайшее время правительству будет представлен законопроект "Об инновационной деятельности".

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев в ходе своего выступления на Форуме развития образования в Баку.

Замминистра отметил, что формирование и систематизация этой среды очень важны.

"Инновации появились за счет мнения, отличающегося от мышления массы.

Здесь очень важна роль государства. У нас произошли изменения в законодательстве, связанные с достаточно инновационными решениями в различных сферах", - подчеркнул он.

Отметим, что при поддержке министерства науки и образования Азербайджана, а также Фонда развития образования в Баку проводится Форум развития образования, посвященный 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

В форуме, который состоит из панелей "Создание инновационной экосистемы", "Партнерство университетов и промышленности", "Образование для будущего" принимают участие профессиональные модераторы и спикеры.