https://news.day.az/economy/1611202.html ЦБ Азербайджана понизил учетную ставку
ЦБ Азербайджана понизил учетную ставку
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) первого ноября принял решение понизить учетную ставку с 9 до 8,5 процента, сообщает в среду Day.Az.
Согласно информации ЦБА, верхний предел процентного коридора был снижен с 10 процентов до 9,5 процента, а нижний - с 7,5 до 7 процента.
Новость обновляется
С полным материалом можно ознакомиться по ссылке
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре