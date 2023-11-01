ЦБ Азербайджана понизил учетную ставку

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) первого ноября принял решение понизить учетную ставку с 9 до 8,5 процента, сообщает в среду Day.Az.

Согласно информации ЦБА, верхний предел процентного коридора был снижен с 10 процентов до 9,5 процента, а нижний - с 7,5 до 7 процента.

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