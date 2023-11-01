На сколько процентов укрепился номинальный курс маната?

Номинальный эффективный курс азербайджанского маната за 10 месяцев 2023 года укрепился на 21,6% в условиях сохранения баланса на внутреннем валютном рынке, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

"Анализ показывает, что указанный фактор сыграл особую роль в ограничении импортной инфляции. В то же время проделанная правительством работа, в том числе реализация мер, предусмотренных постановлением Кабинета министров Азербайджана "О дополнительных мерах по усилению мониторинга инфляции и цен", способствует снижению инфляции", - сказали в ЦБА.

Как ранее сказал председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов, снижение инфляции возможно благодаря режиму стабильного обменного курса.

"Мы были нацелены на предотвращение избыточного спроса, особенно в течение полутора лет. Мы ужесточили монетарную политику, а также приняли меры, ужесточив наши макропруденциальные требования", - сказал он.