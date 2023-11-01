AZPROMO и Международная палата Дубая обсудили расширение сотрудничества

Обсуждены возможности расширения сотрудничества между Агентством поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) и Международной палатой Дубая.

Как сообщили в среду Day.Az в AZPROMO, на встрече стороны обменялись мнениями о возможностях совместного сотрудничества. Было отмечено, что имеются широкие перспективы для интенсификации партнерства и изучения новых бизнес-возможностей в торговом, инвестиционном, транспортно-логистическом секторах.

Было отмечено, что азербайджанские компании в следующем году планируют принять участие в экспортной миссии в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и на международной продовольственной выставке "Gulfood 2024" в городе Дубай со стендом единой страны, а делегация компаний из ОАЭ совершит деловой визит в Азербайджан в 2024 году.

На встрече была достигнута договоренность о совместной работе с дубайскими компаниями по инвестированию инвестиций в Азербайджан из третьих стран.