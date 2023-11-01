ЦБ Азербайджана об уровне инфляции

Усиление сдерживающих факторов в инфляционной среде и стабилизация инфляционных ожиданий дают основание прогнозировать формирование годовой инфляции в пределах целевого показателя к концу текущего года и на 2024 год.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом говорится в информации, распространенной Центральным банком Азербайджана в связи со снижением учетной ставки.

"Согласно октябрьским прогнозам Центробанка, в среднесрочной перспективе инфляция ожидается в пределах целевого диапазона. Таким образом, годовая инфляция прогнозируется на уровне 4,3 процента к концу 2023 года, 5,3 процента - в 2024 и 3,4 процента - в 2025 году. В нескольких последовательных обновлениях прогнозов в этом году прогнозы инфляции на 2024 и 2025 годы находились в пределах целевого диапазона. Дальнейшие решения ЦБА по денежно-кредитной политике будут приниматься с учетом сравнения прогнозируемой инфляции с целевой и обновленных макроэкономических прогнозов. Будут рассмотрены возможности поэтапного смягчения денежно-кредитной политики, если риски, связанные с внешней и внутренней средой, не реализуются", - говорится в информации ЦБА.

Отметим, что решением правления ЦБА учетная ставка снижена с 9 до 8,5 процента, нижний предел процентного коридора - с 7,5 до 7 процента, верхний предел процентного коридора - с 10 до 9,5 процента. Данное решение вступает в силу со 2 ноября 2023 года.