Глава Центробанка о росте ВВП Азербайджана к 2025 году

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) прогнозирует рост ВВП страны к 2025 году на уровне 4 процентов.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказал председатель правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Казымов в ходе пресс-конференции, посвященной изменениям параметров учетной ставки.

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