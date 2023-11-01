https://news.day.az/economy/1611252.html Талех Казымов назвал объем валютных резервов Азербайджана
Талех Казымов назвал объем валютных резервов Азербайджана
На сегодняшний день валютные резервы Азербайджана составляют 66,4 миллиарда долларов.
Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказал председатель правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Казымов в ходе пресс-конференции, посвященной изменениям параметров учетной ставки.
"Валютные резервы Центрального банка Азербайджана на сегодня составляют 10,5 миллиарда долларов", - сказал он.
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