Талех Казымов назвал объем валютных резервов Азербайджана

На сегодняшний день валютные резервы Азербайджана составляют 66,4 миллиарда долларов.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказал председатель правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Казымов в ходе пресс-конференции, посвященной изменениям параметров учетной ставки.

"Валютные резервы Центрального банка Азербайджана на сегодня составляют 10,5 миллиарда долларов", - сказал он.

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