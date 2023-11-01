В Азербайджане может быть создана специальность, связанная с возобновляемыми источниками энергии

Ведутся обсуждения с министерством науки и образования Азербайджана по созданию специальности, связанной с возобновляемыми источниками энергии, а также уже идет сотрудничество с соответствующими университетами для отбора качественных кадров в данной сфере на будущее.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом заявил вице-президент по внешним связям и коммуникациям в Каспийском регионе компании bp Бахтияр Асланбейли в ходе своего выступления на панели "Партнерство университетов и промышленности", проходящей в рамках Форума развития образования в Баку.

"Промышленность работает над тем, чтобы внести свой вклад в подготовку кадрового потенциала для будущего. Мы уже начали обсуждение вопроса подготовки кадров в области возобновляемых источников энергии. Ведутся переговоры с министерством науки и образования об открытии специальности в этой сфере", - добавил Б.Асланбейли.

Отметим, что при поддержке министерства науки и образования Азербайджана, а также Фонда развития образования в Баку проводится Форум развития образования, посвященный 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

В форуме, который состоит из панелей "Создание инновационной экосистемы", "Партнерство университетов и промышленности", "Образование для будущего" принимают участие профессиональные модераторы и спикеры.