Азербайджан и МВФ обсудили будущие направления сотрудничества

Центральный банк Азербайджана и Международный валютный фонд (МВФ) обсудили будущие направления сотрудничества, сообщает в среду Day.Az.

Согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА), председатель ЦБА Талех Кязымов встретился с миссией МВФ во главе с Анной Бордон, находящейся в Азербайджане.

На встрече состоялся обмен мнениями относительно макроэкономической ситуации в стране, денежно-кредитной политики, инфляционных ожиданий, состояния финансово-банковского сектора, также обсуждались текущая ситуация и будущие направления сотрудничества ЦБА и МВФ.

Напомним, что Азербайджан присоединился к МВФ 18 сентября 1992 года. С 2006 года правительство Азербайджана не осуществляет заимствований от МВФ, и сотрудничество ведется в рамках консультаций по статье IV устава фонда, технических миссий по основным направлениям макроэкономической политики.