https://news.day.az/economy/1611359.html В Азербайджане некоторые товары будут освобождены от таможенных пошлин
В Азербайджане некоторые товары будут освобождены от таможенных пошлин
Со следующего года ряд сырьевых и промежуточных товаров, связанных с отечественным производством, будут освобождены от таможенных пошлин.
Как передает Day.Az, об этом говорится в обзоре и проекте государственного бюджета на 2024 год, обнародованном Минфином.
В проекте предусмотрено приостановление с 1 января 2024 года на срок до 7 лет таможенных пошлин, применяемых к импорту ряда сырьевых и промежуточных товаров, используемых во внутреннем производстве, введение освобождения от НДС при импорте ряда основных средств.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре