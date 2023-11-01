https://news.day.az/economy/1611360.html В Азербайджане увеличены расходы на образование
В Азербайджане увеличены расходы на образование
В государственном бюджете на 2024 год расходы на образование в Азербайджане прогнозируются в размере 4 млрд. 549,9 млн. манатов.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в обзоре и проекте государственного бюджета на 2024 год, обнародованном Минфином.
Это на 142,8 млн манатов или на 3,2% больше, чем в 2023 году. Расходы на образование составят 3,8% ВВП и 12,4% общих бюджетных расходов.
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