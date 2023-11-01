В Азербайджане не будет взиматься этот подоходный налог

В Азербайджане увеличивается освобожденная от подоходного налога часть стоимости материальной помощи, единовременного пособия на оплату подарков и обучения.

Как передает Day.Az, это нашло отражение в презентации Министерством финансов проектов государственного и сводного бюджетов на 2024 год.

Отмечается, что предусматривается повышение с 1 000 до 2 500 манатов освобожденной от подоходного налога части стоимости подарков и единовременного пособия на оплату обучения, а также освобождение от налога доходов, полученных за счет возврата НДС, уплаченного потребителями, являющимися физическими лицами.