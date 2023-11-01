В Азербайджане увеличиваются размеры средств на пенсии и адресную социальную помощь

Из расходов на социальную защиту и социальное обеспечение на финансирование пенсий Президента Азербайджанской Республики, выплачиваемых уязвимым слоям населения в связи с возрастом, инвалидностью, ограниченными возможностями здоровья, потерей главы семьи, других социальных пособий и пенсий инвалидам войны, инвалидам по общим причинам, ветеранам войны, семьям шехидов, будет выделено 1738,5 млн. манатов (на 301,0 млн. манатов или на 17,3 процента больше по сравнению с 2023 годом).

Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в презентации Министерством финансов проектов государственного и сводного бюджетов на 2024 год.

457,3 миллиона манатов выделены на предоставление адресной государственной социальной помощи (на 179,5 миллиона манатов или на 64,6 процента больше, чем в 2023 году), 285,8 миллиона манатов на расходы, связанные с общественными работами, оплачиваемые в целях повышения возможностей трудоустройства безработных в рамках реализации "Плана мероприятий по реализации Стратегии занятости Азербайджанской Республики на 2020-2025 годы прогнозируются средства в манатах (20,0 млн манатов или на 7,5 процента больше, чем в 2023 году).

Отмечается, что в 2023 году в связи с увеличением размеров социальных пособий и пенсий в 2024 году будет обеспечено дополнительное выделение 357,3 миллиона манатов.

Для улучшения возможностей получения доходов и благосостояния населения, снижения уровня бедности, усиления социальной защиты малообеспеченных семей, особенно социально уязвимых слоев, и финансового обеспечения других социальных мероприятий проектом государственного бюджета на 2024 год предусмотрены средства в размере 2630,7 млн. манатов, что на 649,6 млн. манатов или 32,8%больше, чем в 2023 году.