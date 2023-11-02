В Азербайджане на социальную защиту бывших вынужденных переселенцев будет выделено 355,3 миллиона манатов

Для обеспечения социальной защиты бывших вынужденных переселенцев в Государственном бюджете на следующий год запланированы средства в размере 355,3 миллиона манатов.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в проектах сводного и государственного бюджетов на 2024 год, опубликованном Министерством финансов.

Отмечается, что из этих средств 317,0 млн. манатов будут выделены на предоставление единого ежемесячного пособия в размере 60 и 33 манатов лицам, имеющим статус бывших вынужденных переселенцев и приравненным к ним лицам (467,1 тыс. человек), 20,7 млн. манатов на возмещение платы за коммунальные услуги, потребляемые вынужденными переселенцами и приравненными к ним лицами, за счет средств государственного бюджета, на другие мероприятия - 17,6 млн. манатов.