На восстановление освобожденных территорий будет выделено 4 млрд. манатов

Стал известен объем средств, которые будут выделены из государственного бюджета на реконструкцию и восстановление городов и сел, создание современной инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях для обеспечения большого возвращения.

Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в презентации Минфином проектов государственного и сводного бюджетов на 2024 год.

На восстановление и реконструкцию городов и сел, создание в этих районах современной инфраструктуры (электроэнергия, природный газ, вода, связь, дорога, образование, здравоохранение, культура, восстановление и реконструкция жилищно-коммунальной и другой необходимой инфраструктуры и культурно-исторических памятников, строительство жилых домов и др.), обеспечение массового возвращения на освобожденные от оккупации территории - на все эти цели из государственного бюджета 2024 года предусмотрено выделение 4000,0 млн. манатов.