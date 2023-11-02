Стало известно, сколько средств выделят на обеспечение "Великого возвращения"

Для обеспечения государственной программы "Великое возвращение" предусмотрено выделение средств в размере 4 миллиардов манатов.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр финансов Азербайджана Самир Шарифов во время сегодняшнего обсуждения законопроекта "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2024 год" на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Министр отметил, что на расходы на оборону и национальную безопасность, являющиеся приоритетными направлениями расходов государственного бюджета на следующий год, предусмотрено 17,5 процента, или 6 миллиардов 421 миллион манатов.

Отметим, что доходы государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2024 год составят 34 173 000 манатов, расходы - 36 763 000 манатов (в том числе централизованные доходы - 33 399 895 манатов, местные доходы - 773 105 манатов, централизованные расходы - 35 980 547 манатов, местные расходы - 35 980 782 453 манатов).