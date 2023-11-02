Завершены работы по оценке земель в Зангилане, Губадлы и Кяльбаджаре

Завершены оценка земель в Зангиланском, Губадлинском, Кяльбаджарском и других районах, а также степные и измерительные работы на площади 714 тысяч гектаров.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров во время обсуждения законопроекта "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2024 год" на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Он отметил, что соответствующая информация интегрирована в электронную информационную систему.

"В будущем эти территории внесут вклад в развитие сельского хозяйства", - подчеркнул министр.

Отметим, что доходы государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2024 год составят 34 173 000 манатов, расходы - 36 763 000 манатов (в том числе централизованные доходы - 33 399 895 манатов, местные доходы - 773 105 манатов, централизованные расходы - 35 980 547 манатов, местные расходы - 35 980 782 453 манатов).