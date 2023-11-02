В Азербайджане в текущем году зафиксирован рост во всех отраслях ненефтегазового сектора

В текущем году рост зафиксирован во всех сферах ненефтегазового сектора в Азербайджане.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров во время обсуждения законопроекта "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2024 год" на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Министр отметил, что на рост производства в ненефтегазовом секторе положительно влияет производство промышленных зон. По его словам, в текущем году экспорт в ненефтегазовой сфере вырос на 11 процентов.

Отметим, что доходы государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2024 год составят 34 173 000 манатов, расходы - 36 763 000 манатов (в том числе централизованные доходы - 33 399 895 манатов, местные доходы - 773 105 манатов, централизованные расходы - 35 980 547 манатов, местные расходы - 35 980 782 453 манатов).