В отношении ввозимого в Азербайджан золота планируется применить очередную льготу

Предлагается применить еще одну льготу в отношении ввозимого в Азербайджан золота.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, это нашло отражение в "Конверте государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2024 год", который был вынесен сегодня на обсуждение на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно проекту, золото, ввозимое в Азербайджан для размещения в активах органа (учреждения), определенного соответствующим органом исполнительной власти, будет освобождено от таможенных пошлин.