Названы расходы бюджета на душу населения в Азербайджане в 2024 году

Расходы бюджета на душу населения в Государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2024 год превышают 3 500 манатов.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили во время обсуждения законопроекта "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2024 год" на сегодняшнем заседании комитета.

Т.Миркишили отметил, что за 9 месяцев этого года в экономике Азербайджана наблюдались благоприятные макроэкономические тенденции, экономический рост был полностью обеспечен за счет ненефтегазового сектора, наблюдались ослабление темпов инфляции и профицит платежного баланса.

Отметим, что доходы государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2024 год составят 34 173 000 манатов, расходы - 36 763 000 манатов (в том числе централизованные доходы - 33 399 895 манатов, местные доходы - 773 105 манатов, централизованные расходы - 35 980 547 манатов, местные расходы - 35 980 782 453 манатов).