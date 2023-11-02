Объявлен прогноз роста ВВП в Азербайджане в 2023 году

Согласно последним прогнозам Центрального банка Азербайджана (ЦБА), рост ВВП в 2023 году составит 1,5 процента.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель ЦБА Талех Кязимов во время обсуждения законопроекта "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2024 год" на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Он подчеркнул, что в 2024-2025 годах прогнозируется рост ВВП до 3,5 и 4 процентов соответственно.

"Что касается ненефтяного ВВП, то прогнозируется рост до 3 процентов в 2023 году, 6 процентов - в 2024 году и 5,5 процента в 2025 году. В сентябре текущего года годовая инфляция упала на 5,1 процента. В том числе инфляция составила 4,5 процента по продуктам питания, 5,9 процента - по непродовольственным товарам, 5,4 процента - по услугам", - добавил он.

Отметим, что доходы государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2024 год составят 34 173 000 манатов, расходы - 36 763 000 манатов (в том числе централизованные доходы - 33 399 895 манатов, местные доходы - 773 105 манатов, централизованные расходы - 35 980 547 манатов, местные расходы - 35 980 782 453 манатов).