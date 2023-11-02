Сколько выделено на ипотеку в Азербайджане на 2024 год?

В Азербайджане в следующем году на ипотеку будет выделено 87,7 миллиона манатов.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр финансов Азербайджана Самир Шарифов во время сегодняшнего обсуждения законопроекта "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2024 год" на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Отметим, что доходы государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2024 год составят 34 173 000 манатов, расходы - 36 763 000 манатов (в том числе централизованные доходы - 33 399 895 манатов, местные доходы - 773 105 манатов, централизованные расходы - 35 980 547 манатов, местные расходы - 35 980 782 453 манатов).