В Германии отказались считать экономику страны «больным человеком Европы»

Глава Бундесбанка Йоахим Нагель отказался считать экономику Германии "больным человеком Европы". Он заявил, что вместо спада или рецессии в следующем году ожидает рост ВВП ФРГ. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, слова немецкого функционера приводит Bloomberg.

Как уточнил Нагель, этот год не следует считать хорошим с точки зрения темпов экономического роста. Однако также нельзя утверждать, что за это время ВВП страны вошел в фазу тяжелой рецессии. "В 2024 году [экономические] показатели будут лучше. Мы снова увидим рост", - заключил глава Бундесбанка.

О возвращении статуса "больного человека Европы" применительно к экономике Германии эксперты заговорили после прогноза аналитиков Международного валютного фонда (МВФ) о том, что ВВП ФРГ с большой долей вероятности станет единственным среди валовых продуктов стран "Большой семерки" (G7), который сократится по итогам этого года. По мнению экспертов организации, экономика Германии снизится к концу декабря на 0,3 процента в годовом выражении.