Абдулкадир Уралоглу о важной роли Среднего коридора в железнодорожных перевозках Турции

Транскаспийский средний коридор "Восток-Запад" имеет большое значение для железнодорожных перевозок Турции.

Как сообщает Day.Az в Турции, об этом министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу сказал на встрече с министром транспорта Узбекистана Илхомом Махкамовым в рамках 12-го заседания министров транспорта ОЭС в Ташкенте.

Он отметил, что стратегическое значение Среднего коридор" сегодня возросло благодаря преимуществам, которые он предоставляет с точки зрения международной торговли, географического положения и безопасности: "В наших перевозках в страны региона мы хотим увеличить долю железных дорог. Верю, что мы добьемся этого либо с помощью железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс, либо с помощью работ по созданию маршрута, проводимых в рамках Организации экономического сотрудничества. Повышая эффективность железнодорожных транспортных маршрутов наших стран, мы можем увеличить как двустороннюю торговлю, так и долю наших стран в перевозках между Китаем и Европой. Турция придает большое значение транспортному потенциалу Узбекистана", - сказал он.