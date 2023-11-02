Ожидается резкий рост цен на нефть

Развитие конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС может привести к резкому росту цен на нефть, а потери мировой экономики составят $2 трлн.

Как передает Day.Az, об этом рассказал The New York Times главный экономист EY-Parthenon (подразделение британской группы Ernst & Young) Грегори Дако.

По его словам, средняя цена нефти может вырасти до $150 за баррель.

Такого же мнения придерживаются и другие собеседники издания - главный экономист Всемирного банка Индермит Гилл и директор Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Джейсон Бордофф. По словам господина Гилла, в настоящее время мир переживает "один из самых неустойчивых этапов развития экономики" из-за конфликта на Ближнем Востоке и войны в Украине.

Джейсон Бордофф, в свою очередь, отметил, что устойчивое сокращение мировых поставок нефти из-за военных конфликтов может привести к "проклятой комбинации", состоящей из замедления экономического роста и ускорения роста инфляции. "Это очень нестабильная, неопределенная и пугающая ситуация",- сказал он.