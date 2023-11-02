Эксперт о влиянии ипотечного кредитования на рынок недвижимости в Азербайджане

В Азербайджане из государственного бюджета Ипотечному и кредитно-гарантийному фонду на следующий год на ипотеку выделяются 100 миллионов манатов. Из них 87,7 млн манатов будет направлено на удовлетворение потребностей населения в жилье и приобретение гражданами жилья на льготных условиях, а 12,3 млн манатов - на субсидирование процентов, начисленных по кредитам, полученным предпринимателями в манатах.

Как сказал Trend в четверг эксперт по вопросам недвижимости Эльнур Фарзалиев, на рынке недвижимости в стране преобладают покупатели жилья в кредит, передает Day.Az.

Он отметил, что под жилищным кредитом понимаются не только средства, выделяемые Ипотечным фондом, но и внутренние кредиты строительных компаний. "Кредиты, выделяемые Ипотечным фондом на покупку жилья, играют важную роль в решении жилищной проблемы наших граждан. Но здесь максимальный лимит для льготных кредитов составляет 100 тыс. манатов под 4%, а для под 8% - 150 тыс. манатов. Однако сейчас цены на рынке недвижимости сильно выросли. С кредитом в 100 тысяч манатов, как и в предыдущие годы, нельзя купить квартиру из нескольких комнат. Поэтому было бы хорошо, если бы выделенный лимит был увеличен. Так, если пять лет назад двухкомнатную квартиру можно было купить за 100 тысяч манатов, то сейчас это невозможно. На выделенные средства граждане в лучшем случае смогут приобрести однокомнатное жилье в относительно близком к центру месте", - сказал Фарзалиев.

По его словам, в целом выделение Ипотечным фондом лимитов на выдачу ипотечных кредитов, в том числе льготных ипотечных кредитов, уполномоченным банкам с целью продолжения процесса ипотечного кредитования создает оживление на рынке недвижимости. "Это решает проблему отсутствия жилья многих людей. Только в прошлом году было продано более 65 тысяч квартир на условиях ипотеки и других кредитов", - сказал эксперт.

Напомним, что ипотечные кредиты выделяются в начале каждого года.

Отметим, что по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда на данный момент выдано 47 тысяч 356 ипотечных кредитов. Сумма по ипотечным кредитам, выданным за счет средств фонда, составляет 2 млрд 833 млн 541 тыс. 141 манат.