Нефть подорожала

В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже стоимость январьского фьючерса 2024 года на нефть марки Brent повысилась на 0,24% и составила $87,06 за баррель.

Как сообщает Day.Az, на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX стоимость барреля нефти марки WTI, экспортируемой в декабре, повысилась на 0,38% и составила $82,77.