https://news.day.az/economy/1611699.html В Азербайджане утверждены правила уничтожения изъятых из обращения денежных знаков
В Азербайджане утверждены правила уничтожения изъятых из обращения денежных знаков
В Азербайджане утверждены правила уничтожения изъятых из обращения денежных знаков (кроме поддельных).
Как сообщает в пятницу Day.Az, соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.
Новое постановление отменяет действие предыдущего постановления Кабинета министров Азербайджанской Республики от 30 июля 2018 года № 333-25 "Об утверждении Правил уничтожения бумажных и металлических денежных знаков, изъятых из обращения".
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